Поправить форму в css

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Завершен7 заявок190 просмотров

Есть форма заказа, заколебался с версткой, надо поправить css чтоб форма стала размера как в макете psd

CSS
6 лет назад
lcasper
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

c1976c
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Все быстро и четко, продолжу сотрудничество
Сотрудничеством доволен, рекомендую

Заявки фрилансеров

c1976c
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад