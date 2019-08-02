Импортировать товары в Woocommerce

Надо импортировать товары из одного интернет-магазина (не знаю какой там движок) в другой интернет-магазин (Wordpress, плагин Woocommerce, шаблон Flatsome). Импортировать надо не все товары, а только их часть - из определенной категории. После импорта товары все равно скорее всего надо будет редактировать, но хотелось бы чтобы импорт был выполнен в максимально полном виде, чтобы редактировать потом пришлось минимально.