Здравствуйте! Ознакомьтесь с задачей. Надо организовать онлайн видеотрансляции (круглосуточные с нескольких камер, доступ к просмотру через личный кабинет пользователя. Как я это вижу: 1. IP камеры, от 1 до ...
Парсинг цен с заданных сайтов
Необходимо парсить цены по заданным категориям сайта и раскладывать их в таблицу высчитывая кол-во пар в ценовом диапазоне.
Например есть категория Женские туфли в ней 284 товара Нам необходимо спарсить все цены
Определить самую низкую цену: она равна 599 грн
потом определяем самую высокую цену: Она равна 2199 грн
Далее делим этот диапазон на пять частей 2199-599=1600/5=320 (шаг диапазона) получаем таблицу где от минимальной цены добавляем шаг диапазона во второй строке заполняем кол-во пар в каждом ценовом диапазоне, что есть на сайте. Идеально будет если можно будет задавать кол-во диапазонов, делать их например не пять а шесть или четыре
Пример результата в картинке прикрепленной файлом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка сайта в приложение задание Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый скрипт который парсит информацию с сайта задача доработать его нужно только спарситы иизображение и теги сайта, изображение записать в файл а теги в бд - сохранить картинки всех страниц каждого раздела ...Закрыт6 лет назад
Наша компания осуществляет деятельность в сфере финансового лизинга. Несколько лет работаем в amoCRM, постоянно стремимся к автоматизации всего, что можно автоматизировать. Просим оценить разработку следующего решения: Имеется считыватель паспортов Регула. ПО ...Закрыт6 лет назад
ИМ по продаже квестов. После продажи квеста Клиенту формируется ссылка на квест на стороннем движке. По приложенному ТЗ нужно сделать Интернет-магазин на движке OpenCart. Движок уже установлен. Надо настроить.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! Имеется телеграмм бот, с web админкой в нем нет рассылки по базе пользователей бота. Требуется дописать её.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. тз во вложении. кто готов реализовать указывайте цену и срокиВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Есть магазин mir-matrasov (КЗ). 1) На сайте не работает кнопка в товарах "Купить в 1 клик". После заполнения данных, происходит ошибка. 2) После оформления заказа не приходит на почту информация о ...Закрыт6 лет назад
Необходимо обновить скрипт на сайте. Сайт card-credit.net сделан на asp , его нужно переписать на php. Прошу пройти по сайту как пользователь и посмотреть как все сделано. Сайт пустой, но на php ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт на PrestaShop Необходимо сделать правки У меня есть подробное ТЗ Оставляйте заявки кто готов помочь С уважением!Закрыт6 лет назад