Парсинг цен с заданных сайтов

Необходимо парсить цены по заданным категориям сайта и раскладывать их в таблицу высчитывая кол-во пар в ценовом диапазоне.

Например есть категория Женские туфли в ней 284 товара Нам необходимо спарсить все цены

Определить самую низкую цену: она равна 599 грн

потом определяем самую высокую цену: Она равна 2199 грн

Далее делим этот диапазон на пять частей 2199-599=1600/5=320 (шаг диапазона) получаем таблицу где от минимальной цены добавляем шаг диапазона во второй строке заполняем кол-во пар в каждом ценовом диапазоне, что есть на сайте. Идеально будет если можно будет задавать кол-во диапазонов, делать их например не пять а шесть или четыре

Пример результата в картинке прикрепленной файлом