Интеграция ПО считывателя паспортов с amoCRM

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Наша компания осуществляет деятельность в сфере финансового лизинга. Несколько лет работаем в amoCRM, постоянно стремимся к автоматизации всего, что можно автоматизировать. 

Просим оценить разработку следующего решения: 

  

Имеется считыватель паспортов Регула. ПО к нему можно найти на сайте производителя regulaforensics.com. ПО устанавливается на ПК, к которому подключается считыватель. 

Задача: необходимо реализовать перенос считываемых и распознанных данных паспорта (серия, номер, дата выдачи, фото) из интерфейса ПО считывателя в поля карточки клиента в amoCRM. Доступ к amoCRM осуществляется посредством браузера. 

В настоящее время менеджеры переносят данные путем копировать-вставить.

AmoCRM
6 лет назад
morozovdaniil
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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