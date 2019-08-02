Интеграция ПО считывателя паспортов с amoCRM

Наша компания осуществляет деятельность в сфере финансового лизинга. Несколько лет работаем в amoCRM, постоянно стремимся к автоматизации всего, что можно автоматизировать.

Просим оценить разработку следующего решения:

Имеется считыватель паспортов Регула. ПО к нему можно найти на сайте производителя regulaforensics.com. ПО устанавливается на ПК, к которому подключается считыватель.

Задача: необходимо реализовать перенос считываемых и распознанных данных паспорта (серия, номер, дата выдачи, фото) из интерфейса ПО считывателя в поля карточки клиента в amoCRM. Доступ к amoCRM осуществляется посредством браузера.

В настоящее время менеджеры переносят данные путем копировать-вставить.