PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки193 просмотра

Есть сайт на PrestaShop 

Необходимо сделать правки 

У меня есть подробное ТЗ 

Оставляйте заявки кто готов помочь 

С уважением!

PrestaShop
6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров