Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
PrestaShop
Есть сайт на PrestaShop
Необходимо сделать правки
У меня есть подробное ТЗ
Оставляйте заявки кто готов помочь
С уважением!
Заявки фрилансеров
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