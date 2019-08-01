Необходимо разработать движок для сервиса по продаже файлов. Данный сервис является неким аналогом сайта satoshibox, где люди заливают файл, выставляют за него цену и получают ссылку. Данную ссылку они отправляют своим потенциальным покупателям, те ...
Ускорение загрузки моб.версии сайта
Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
Заявки фрилансеров
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