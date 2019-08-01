Ускорение загрузки моб.версии сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок398 просмотров

Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights

CodeIgniter
5 лет назад
mihbichkov
Михаил 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров