База провайдеров

Есть страница https://www.aroma-butik.ru/product/escentric-molecules-escentric-02/. Нужно скролить до блока "впечатления" ( середина страницы, над блоком "Отзывы") Необходимо скопировать данный блок. Вёрстка есть, нужно реализовать функционал. Суть в том, что один человек может ...