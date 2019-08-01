PHP разработчик

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок418 просмотров

Ищем на удаленную работу PHP разработчика для доработки и поддержки рекламной сети. 

Требования:

Знание Zend и Phalcon фреймворков

JS, jquery

MySQL, Redis

Умение и желание разбираться в чужом коде

Опыт работы с подобными или околотематическими проектам будет большим плюсом

Условия:

Гибкий график

Хорошая оплата + бонусы

Резюме присылать на email:

[email protected]

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JavaScriptjQueryMySQLPHPRedis
6 лет назад
PushHouse
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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