Разработать веб-систему учёта строительного инвентаря (MySQL+PHP)

$158
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

Необходимо разработать веб-систему учёта строительного инвентаря (MySQL+PHP) на базе phpGrid или KoolPHP (фронт и бэк без бизнес-логики):

1) По диаграмме сущностей нарисовать ERD-диаграмму базы данных и создать эту базу данных в MySQL (предпочтительно MariaDB на тестовом VPS-хостинге, который мы предоставим. Всего 20 таблиц (включая справочники), связи между таблицами один-к-одному и один ко-многим. На выходе также должен быть файл с sql-дампом базы, чтобы в один клик развернуть её в другом месте.

2) Натянуть на неё фейс на базе популярного инструмента визуального редактирования баз данных для PHP, который почти автоматически из базы данных рисует инструменты по редактированию её таблиц (включая просмотр, добавление, удаление, фильтрацию строк и т.д.). На выбор использовать для этой цели или www.phpgrid.org , или https://www.koolphp.net  (компонент Grid), выбор обсудить. 

3) Разделить систему на экраны, вверху экрана горизонтальное меню переключения между экранами в стиле Bootstrap. На каждом экране будет или редактирование какого-то справочника, или master-detail связка из двух таблиц (оба вышеупомянутых компонента это умеют из коробки). Для отдельных таблиц ограничить некоторые операции (например, запретить добавление или редактирование записей), а также наложить несложные ограничения на процесс выполнения операции или на уровне свойств полей таблицы (длина поля, тип данных) или на базе кода (например, соответствие вводимых данных регулярному выражению).

4) Бизнес-логику разрабатывать не нужно, её будут делать другие люди.

5) Слегка изменить стандартный стиль выбранного компонента для визуализации БД (цвета, шрифты).

В приложенных файлах примерная диаграмма сущностей, без прорисованных связей. Связи будут в ТЗ, которое вышлем исполнителю.

Требования по совместимости: 

1) PHP 5.5+ (но ниже PHP 7)

2) MySQL MariaDB 5.5

3) Apache 2.2

4) IE, Edge и Chrome последних версий

Срок выполнения - 10 дней.

ApacheBootstrapMySQLPHPSQL
6 лет назад
KonstantinArteme
Константин 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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