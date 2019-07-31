Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...
Bitrix специалист (уровня senior)
Ищу Bitrix разработчика с хорошим опытом работы с этой платформой.
Основные задачи: в первые недели разбор чужих граблей и наведение порядка.
Цель: поддержка крупного клиента (NDA) на постоянной основе (пол ставки или четверть ставки - объём задач пока не известен даже самому клиенту).
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