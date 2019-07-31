Конфигуратор для сайта на 1С:Битрикс по подбору оборудования

Необходимо создать конфигуратор для 1С:Битрикс в редакции «МалыйБизнес» по подбору вентиляционного оборудования. За основу берем программу

завода вентилятор. Необходимо адаптировать данный функционал под веб-сайт.

Программа - zv-ventilator.zip По заданным параметрам строится график и на его

основе осуществляется выбор наиболее подходящего. Если параметры корректны и

выбор осуществлен создается pdf документ с характеристиками подобранного вентилятора и (или)переход на данный артикул на сайте, где его так же можно заказать, добавив в корзину. Данные для работы конфигуратора берутся изфайла ventilators.db см. картинки db-pic-1.jpg и db-pic-2.jpg

По работе конфигуратора:

pic-1.jpg – ввод параметров

pic-2.jpg – построение графиков на основе которых осуществляется выбор (рабочий диапазон)

pic-3.jpg – результат подбора с характеристиками

Дополнительно, ВР 80-75-4 31.07.2019.pdf - результат выведен в файл

P/S Не могу прикрепить файл программы, скину дополнительно