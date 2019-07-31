Настроить сквозную систему аналитики для сервиса кэшбека

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Необходимо внедрить для сервиса кэшбэка систему аналитики, которая будет отслеживать множество параметров: начиная от трафика и его источника, и заканчивая выручкой и прибылью.

На данный момент сервис работает через расширение в браузере. В ближайшее время будет запущено мобильное приложение на IOS и Android.

Преимуществом будет опыт реализации подобных проектов.

В отклике желательно указывать с какими системами аналитики работаете.

AndroidiOS
6 лет назад
dmitrylozinski
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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