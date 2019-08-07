Подправить отображение на мобильных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок182 просмотра

Необходимо подправить отображение сайта на мобильных. 

1) При нажатии на меню - оно раскрывается и сразу закрывается

2) Не видна часть таблиц с ценами (не влезают по ширине) и форм обратной связи

3) Уменьшить размеры шапки

Адрес сайта во вложении. Стоимость и сроки?

6 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ialexofficial
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую Александра как ответственного исполнителя, работа выполнена на отлично!
Хороший заказчик, четко поставлена задача, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

ialexofficial
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад