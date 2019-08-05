На страницу добавить Город и попап с картой

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Завершен6 заявок173 просмотра

На страницу "Узнать мой IP" добавить помимо страны, авто определение Города и попап с картой от Яндекса с меткой (см. приложение). 

Оплата по факту через Webmoney. Ваша стоимость. 

Антибот: 8+14=?

6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$11
1 день
Escrow
Отлично. Все выполнено.
Задачу объяснил понятно, оплатил быстро. Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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