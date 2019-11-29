Синхронизация с frontpad

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки151 просмотр

Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ).

Сам сайт: test.zakazplova.kz

Пишите предложения по ценам и сроки. 

P.s. Файлик апи нынешнего сайта занял 500 строк кода, поэтому нам ненужна мега крутая синхронизация(нужен просто костыль который работает). Сайт отправляет заказы на почту.  Из этого скрипта можно перехватывать данные и отправлять во фронтпад. 

6 лет назад
Dmitriy2013
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Работа была полностью выполнена
все ок

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад