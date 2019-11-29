Синхронизация с frontpad

Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ).

Сам сайт: test.zakazplova.kz

Пишите предложения по ценам и сроки.

P.s. Файлик апи нынешнего сайта занял 500 строк кода, поэтому нам ненужна мега крутая синхронизация(нужен просто костыль который работает). Сайт отправляет заказы на почту. Из этого скрипта можно перехватывать данные и отправлять во фронтпад.