Ищу исполнителя для написания трекера позиций рекламного объявления по ключевым словам в маркетплейсе. То есть я должен видеть на какой позиции находится мое рекламное объявление по КС. API у маркетплейса закрыто, данные нужно брать из ...
Доработка фронта на vue.js
Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок).
Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. Определяется исполнителем.
Разработчики только с Украины.
Заранее спасибо.
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