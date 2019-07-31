Доработка фронта на vue.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок910 просмотров

Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок).

Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. Определяется исполнителем.

Разработчики только с Украины.

Заранее спасибо.

Vue.js
6 лет назад
Artur_Sh
Артур 
43 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров