Простой аукцион на Ethereum

Нужно создать аукцион на блокчейн с пополнением депозита криптовалютой Ethereum. Пример реализации в закреплённых файлах (дизайн будет другой).

На примере 5 слотов, но нужно 3 слота.

В первом ставка 0.05 ETH

Во втором ставка 0.2 ETH

В третьем ставка 0.5 ETH

На сайте должны быть:

- регистрация и авторизация

- графа для ника в телеграм

- рейтинг участников. Топ-10(выиграл за день, за 1 месяц)

- чат

- партнерская программа

- адаптивный дизайн под мобилки

Принцип работы:

На балансе слота есть определенная сумма, игрок делает ставку и идёт отсчёт от 60 секунд до 0, ставку делает следующий игрок, счётчик снова 60 секунд и так до тех пор, пока последний игрок не пробудет последним 60 секунд. Победителю на его счёт перечисляется весь банк слота минус 20% (комиссия сайта)

Вывод средств из сайта в ручном режиме. На сервере обязательно должны сохраняться все действия каждого пользователя (в какой слот играл, сколько раз, сколько выиграл)

Если вас заинтересовало данное задание, расскажу более подробно и с удовольствием выслушаю ваше мнение и предложение.