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Правки для браузерной игры
Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php-5.4(без фреймворков и т.д.).
Подготовили несложные правки:
1) После боя нельзя напасть на игрока повторно если он не нажмет кнопку "Вернутся" (нужно исправить). А также через полминуты начинают картинки боя перелистываться сами по себе (скорее всего это из-за скрипта отвечающего за нападения) если не нажать на туже кнопку "Вернутся" сразу. Также отключить бонус после боя на цп +5 ко всем статам.
2) Задержка похода в пещеру для обычного игрока должна распространяться на каждую пещеру отдельно (3 часа после выхода из пещеры) как(на скрине) и в https://old-combats.com/
3) Донастроить файл турниров как и в https://old-combats.com/
4) Донастроить призовой хаот как и в https://old-combats.com/
5) В башне смерти сделать чтобы тот кто 1 раз проиграл ботам таким как Помощник Архивариуса, Архивариус или Младший Помощник Архивариуса то выбывал также из бс как при проигрыше и любому другому игроку (сейчас игрок остаётся в бс после проигрыша ботам). Также в чате поменять 2 ч. на 1 ч(на скрине показали).
Скрины к некоторым правкам прикрепили, а также блокнот подробней по некоторым правкам.
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