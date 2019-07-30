Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer. Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы. Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, ...
Шаблон ZenoPoster
Сделать парсер на Zeno poster c выгрузкой резултатов на веб сервер
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