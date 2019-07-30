Обновить php на wordpress

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Закрыт7 заявок170 просмотров

Обновить сайт с php 56 до php 72. Сайт на wordpress (панель "vesta", nginx, VDS). Хостинг "Eurobyte"

NginxPHPWordPress
6 лет назад
Alex1523
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров