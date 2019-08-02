Посадка сайта на modx

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок203 просмотра

Есть готовая верстка (лендинг), необходимо посадить на modx. Все максимально выводим в админку. 

MODX
6 лет назад
BezNebes
Лиля 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
6 лет назад
$80
2 дня
Escrow
Рекомендую!!!!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
6 лет назад