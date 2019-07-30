Доработать PHP-программу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок441 просмотр

Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer. 

Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы.

Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, основной код есть, надо дописать для сайтов которые являются исключениями. 

PHP
6 лет назад
hyip7
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров