Доработать PHP-программу

Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer.

Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы.

Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, основной код есть, надо дописать для сайтов которые являются исключениями.