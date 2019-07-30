На сайт установлен модуль бонусной системы. Модуль настроен. Нужно только сделать небольшие правки в шаблоне сайта и шаблоне письма о заказе.
Доработка сайта. Нужно подгружать фото из Инстаграма на сайт
Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - follovery.com. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. Можно посмотреть, как это работает на этом товаре, например follovery.com/500-instagram-likes.
Первые 12 постов подгружаются напрямую из Инстаграма. Следующий посты подгружаются после нажатия "Load more posts" через сторонний сервис из-за каких-то органичений Инстаграм.
Недавно либо сервис, либо сам Инстаграм что-то поменял, поэтому следующие посты перестали загружаться. Разработчик на связь не выходит, поэтому нам очень нужна помощь фрилансера, который в этом разбирается. Нужно починить загрузку фото.
По этой ссылке https://drive.google.com/file/d/1FPZN6JB_iX6JWvYKg4yODxugHkSefUMK/view?usp=sharing добавил кусок кода, который отвечает за загрузку фотографий. Если вдруг там чего-то не хватает, пишите, предоставлю еще.
Заявки фрилансеров
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