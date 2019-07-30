Доработка сайта. Нужно подгружать фото из Инстаграма на сайт

Есть сайт по продаже лайков и фоловеров в инстаграм - follovery.com. Сделан на Wordpress и Woocommerce. Для него на заказ переписывался чекаут, чтобы пользователь мог ввести свой юзернейм, и выбрать на какие фото нужны лайки. Можно посмотреть, как это работает на этом товаре, например follovery.com/500-instagram-likes.

Первые 12 постов подгружаются напрямую из Инстаграма. Следующий посты подгружаются после нажатия "Load more posts" через сторонний сервис из-за каких-то органичений Инстаграм.

Недавно либо сервис, либо сам Инстаграм что-то поменял, поэтому следующие посты перестали загружаться. Разработчик на связь не выходит, поэтому нам очень нужна помощь фрилансера, который в этом разбирается. Нужно починить загрузку фото.

По этой ссылке https://drive.google.com/file/d/1FPZN6JB_iX6JWvYKg4yODxugHkSefUMK/view?usp=sharing добавил кусок кода, который отвечает за загрузку фотографий. Если вдруг там чего-то не хватает, пишите, предоставлю еще.