На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
Внедрение модуля в ImageCMS
Подключение Seo-Shield
- На всех страницах должен присутствовать заголовок H1, в случае отсутствия заголовка - подтянуть название страницы в H1
- Необходимо учитывать адаптивность при внедрении правок. Все правки должны корректно отображаться как на ПК, так и на мобильных и планшетах, с любым разрешением экрана.
- Текст и заголовок H1, что будут размещаться через Seo-Shield должны иметь такие же стили как и ранее размещенные на сайте h1 и тексты.
- Должна быть возможность редактировать текстовый контент страницы, весь существующий контент на страницах (фотографии, видео, стили, таблицы) должны корректно отображаться после редактирования текста из Seo Shield
О SeoShield Client - http://help.seoshield.ru/o-seoshield-client
Инструкция для подключения:
- Пункт №1 - http://help.seoshield.ru/podkljuchenie-k-seoshield-client
- Пункт №2 - http://help.seoshield.ru/princip-raboty
Также, пересылаю ключ проекта :
070c0441302adf6dd731022e98d9b5c26a041160f4bea21a849d36167b7a6c73088edfbc09f3f2de7763fdccca578267
Вставить его нужно в переменную указанную в инструкции:
[table]$GLOBALS['SEOSHIELD_CONFIG']['access_key'] = 'ключ проекта';
[/table]
Путь к переменной:
seoshield-client/configs/main.php
1. Разметка текста/H1 для главной страницы
На главной странице https://vent-market.com.ua/ разметить текст на месте существующего указанном на скриншоте:
На главной странице https://vent-market.com.ua/ в случае отсутствия разметить заголовокна месте указанном на скриншоте :
2. Разметка для страниц категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с существующим текстом
На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с текстом, например https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory/bytovye-ventiliatory разметить текст на месте существующего:
На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с текстом https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory/bytovye-ventiliatory в случае отсутствия разметить заголовок
3. Разметка для страниц категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста
На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста, разметить по примеру листинга с текстом https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory :
На траницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory в случае отсутствия разметить заголовокна месте указанном на скриншоте :
4. Разметка для карточек товара без текста
Для карточек товара без текста, например https://vent-market.com.ua/shop/product/vents-ifan-100 разметить текст на месте, указанном на скриншоте :
Для карточек товара без текста https://vent-market.com.ua/shop/product/vents-ifan-100 в случае отсутствия разметить заголовокна месте указанном на скриншоте :
5. Разметка для страниц новостей с существующим текстом
Для страниц новостей, например https://vent-market.com.ua/novosti/tsentrobezhnye-ventiliatory-i-ih-harakteristikiразметить текст на месте существующего :
Для страниц новостей https://vent-market.com.ua/novosti/tsentrobezhnye-ventiliatory-i-ih-harakteristiki в случае отсутствия разметить заголовокна месте указанном на скриншоте :
7. Функционал отслеживания количества карточек товара
Для подключения функционала необходимо:
- разместить проверочный комментарий на страницы с листингом товаров, например
- разместить на эти же страницы комментарий в блок с каждым товаром, например
$GLOBALS['SEOSHIELD_CONFIG']['isset_listing_page'] = array(
array(
'type' => 'regex',
'pattern' => '',
),
);
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