Внедрение модуля в ImageCMS

Подключение Seo-Shield

На всех страницах должен присутствовать заголовок H1, в случае отсутствия заголовка - подтянуть название страницы в H1

Необходимо учитывать адаптивность при внедрении правок. Все правки должны корректно отображаться как на ПК, так и на мобильных и планшетах, с любым разрешением экрана.

Текст и заголовок H1, что будут размещаться через Seo-Shield должны иметь такие же стили как и ранее размещенные на сайте h1 и тексты.

Должна быть возможность редактировать текстовый контент страницы, весь существующий контент на страницах (фотографии, видео, стили, таблицы) должны корректно отображаться после редактирования текста из Seo Shield

Необходимо подключить Seo-Shield к проекту https://vent-market.com.ua/

О SeoShield Client - http://help.seoshield.ru/o-seoshield-client

Инструкция для подключения:

Папку скачать можно тут - https://gitlab.com/magicdevs/seoshield-client

Также, пересылаю ключ проекта :

070c0441302adf6dd731022e98d9b5c26a041160f4bea21a849d36167b7a6c73088edfbc09f3f2de7763fdccca578267

Вставить его нужно в переменную указанную в инструкции:

[table]$GLOBALS['SEOSHIELD_CONFIG']['access_key'] = 'ключ проекта';

[/table]

Путь к переменной:

seoshield-client/configs/main.php

1. Разметка текста/H1 для главной страницы

На главной странице https://vent-market.com.ua/ разметить текст на месте существующего указанном на скриншоте:

http://prntscr.com/ojf8j6

На главной странице https://vent-market.com.ua/ в случае отсутствия разметить заголовок

на месте указанном на скриншоте :

http://prntscr.com/ojf5s3

2. Разметка для страниц категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с существующим текстом

На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с текстом, например https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory/bytovye-ventiliatory разметить текст на месте существующего:

http://prntscr.com/ojfg7r

На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов с текстом https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory/bytovye-ventiliatory в случае отсутствия разметить заголовок

http://prntscr.com/ojff34

3. Разметка для страниц категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста

На страницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста, разметить по примеру листинга с текстом https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory :

http://prntscr.com/ojfe8r

На траницах категорий/подкатегорий/страниц листинга/листинга брендов без текста https://vent-market.com.ua/shop/category/bytovye-i-promyshlennye-ventiliatory в случае отсутствия разметить заголовок

на месте указанном на скриншоте :

http://prntscr.com/ojfakv

4. Разметка для карточек товара без текста

Для карточек товара без текста, например https://vent-market.com.ua/shop/product/vents-ifan-100 разметить текст на месте, указанном на скриншоте :

http://prntscr.com/ojfs4b

Для карточек товара без текста https://vent-market.com.ua/shop/product/vents-ifan-100 в случае отсутствия разметить заголовок

на месте указанном на скриншоте :

http://prntscr.com/ojfh4u

5. Разметка для страниц новостей с существующим текстом

Для страниц новостей, например https://vent-market.com.ua/novosti/tsentrobezhnye-ventiliatory-i-ih-harakteristikiразметить текст на месте существующего :

http://prntscr.com/ojg2iy

Для страниц новостей https://vent-market.com.ua/novosti/tsentrobezhnye-ventiliatory-i-ih-harakteristiki в случае отсутствия разметить заголовок

на месте указанном на скриншоте :

http://prntscr.com/ojfxh8

7. Функционал отслеживания количества карточек товара

Для подключения функционала необходимо:

разместить проверочный комментарий на страницы с листингом товаров, например

разместить на эти же страницы комментарий в блок с каждым товаром, например

Все комментарии должны соответствовать комментариям в конфигурационном файле /seoshield-client/configs/main.php в соответствующем разделе:

$GLOBALS['SEOSHIELD_CONFIG']['isset_listing_page'] = array(

array(

'type' => 'regex',

'pattern' => '',

),

);