Вывод TV параметров для Modx Revo

Сайт на Modx Revo рабочий. Есть страница, уже сверстанная и рабочая, но там все данные хранятся в шаблоне. Нужно сделать так, чтобы можно было редактировать всю информацию на странице с помощью TV параметров или добавлением подстраниц (смотря что удобнее).

То есть сделать по блокам (вкладкам): заголовок, текст, картинка, преимущества и т.д.,

чтобы в итоге все можно было редактировать.

Прикрепляю скриншот страницы