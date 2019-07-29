Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок252 просмотра

Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов. 

В данный момент проект имеет основную структуру. (Админ панель / db / большая часть по функционалу) 

Опыт разработки на PHP + MySQL от 5 лет, опыт работы с YII2, базовые знания работы с docker и git. Обязательны! примеры кода в своих проектах на github/gitlab/bitbucket или подобных хостингах кода. 

1) Необходима доработка функционала, вникнуть в чужой код. 

2) Изучить API площадки. 

3) Доработать функционал по ТЗ. 

Опыт в разработке систем с большим объёмом данных, знанием основ математики и статистики. (Обработка обширных статистических данных) 

В целом от 1200 RUB за час, на время вникания в чужой код. Далее работа по ТЗ и выполнение задачи по проектно.

Сразу присылайте ответы на мои вопросы:

1) Есть ли опыт с php 7.2? В чем отличия от 5.6?

2) Пользуетесь ли вы типизацией на php ?

3) Какие минусы у ActiveRecord ?

4) Когда не стоит использовать join нескольких таблиц ?

5) Умеете ли вы работать асинхронно с php, с учетом что язык не для этого ?

Если ответы устроят, будет часовое собеседование в скайпе, после оплачиваемое тестовое задание.

DockerGitMySQLPHPYii
6 лет назад
weblancerlogo
Иванов 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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