Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов.

В данный момент проект имеет основную структуру. (Админ панель / db / большая часть по функционалу)

Опыт разработки на PHP + MySQL от 5 лет, опыт работы с YII2, базовые знания работы с docker и git. Обязательны! примеры кода в своих проектах на github/gitlab/bitbucket или подобных хостингах кода.

1) Необходима доработка функционала, вникнуть в чужой код.

2) Изучить API площадки.

3) Доработать функционал по ТЗ.

Опыт в разработке систем с большим объёмом данных, знанием основ математики и статистики. (Обработка обширных статистических данных)

В целом от 1200 RUB за час, на время вникания в чужой код. Далее работа по ТЗ и выполнение задачи по проектно.

Сразу присылайте ответы на мои вопросы:

1) Есть ли опыт с php 7.2? В чем отличия от 5.6?

2) Пользуетесь ли вы типизацией на php ?

3) Какие минусы у ActiveRecord ?

4) Когда не стоит использовать join нескольких таблиц ?

5) Умеете ли вы работать асинхронно с php, с учетом что язык не для этого ?

Если ответы устроят, будет часовое собеседование в скайпе, после оплачиваемое тестовое задание.