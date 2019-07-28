Сделать админ панель и прописать логику работы сайта на laravel

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Закрыт20 заявок252 просмотра

Добрый день. 

Фреймворк "laravel"

Нужно собрать сайт? Всё страницы уже имеют адаптивную вёрстку и нужно сделать админ панель и прописать логику работы сайта.

Прошу не писать тем кто не знаком с данным фреймворком 

Антибот "бота нет"

Laravel
6 лет назад
rus2105
Мратов 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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