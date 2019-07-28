Сделать админ панель и прописать логику работы сайта на laravel

Добрый день.

Фреймворк "laravel"

Нужно собрать сайт? Всё страницы уже имеют адаптивную вёрстку и нужно сделать админ панель и прописать логику работы сайта.

Прошу не писать тем кто не знаком с данным фреймворком

Антибот "бота нет"