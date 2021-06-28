rus2105

Мратов rus2105

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка и натяжка сайта на битрикс по макету

    $350

    Необходимо сверстать и натянуть сайт на Битрикс по предоставленному макету. Требуется программирование форм для отправки уведомлений, создание слайдера, вывод товаров и услуг на главной странице. Важно обеспечить возможность редактирования контента в админке и скрыть корзину. Подробности по каждому пункту указаны в задании.

    HTMLNode.js
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна планировка на второй этаж

    Требуется разработка планировки второго этажа дома размером 16x10 с учетом спальни и балкона. Необходимо создать чертежи и схемы, чтобы оптимально вписать спальню в общую планировку.

    Чертежи и Схемы13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать предложения по улучшению сайта по образцу

    Требуется подготовить список предложений по улучшению существующего сайта, основываясь на понравившемся образце. Ожидаются идеи для правок, чтобы передать их программисту. Рассматриваются как опытные, так и начинающие фрилансеры.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибки на сайте. Битрикс

    $3000

    Необходимо исправить несколько ошибок на сайте Битрикс: восстановить почтовые уведомления для клиентов, исправить отображение цен акций в корзине и обновить статусы заказов. Важно, чтобы при добавлении товара в корзину отображался статус «сформирован», при оплате — «оплачено», а при отправке менеджером — «выполнен».

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать прототип сайта

    Требуется разработать прототип интернет-магазина в рамках редизайна существующего сайта. Необходимо учесть функционал и дизайн для улучшения пользовательского опыта.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить фильтр поиска на битриксе

    Необходимо исправить фильтр поиска на сайте новостроек, подключив фиды. Фильтр должен позволять искать объекты по различным параметрам, включая метро, улицы и цену. Задача включает в себя настройку и оптимизацию фильтра для корректной работы с данными из фидов.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Что нужно сделать

    Добрый день. Нужно смонтировать одноминутное видел для поста в инстаграм. Ссылку на материал скину

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на битрикс

    тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru. Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать. ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна верстка и натяжка на битрикс 24

    Добрый день. Нужен сайт-каталог вендора на платформе битрикс 24 Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Все стили должны быть прописаны во внешних файлах; -Использование Bootstrap4. ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Добрый день. Нужен сайт-каталог вендора на платформе битрикс 24 Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Все стили должны быть прописаны во внешних файлах; -Использование ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать кастомизированный компонент корзины на сайт

    Нужно сделать кастомизированный компонент корзины на сайт  Нужно создать отдельную страницу с привязкой к шаблоку page-cart.php На странице будет реализована обычная корзина которая будет выводить товары которые добавлены. Товары будут добавлять через ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • НАстроить Битрикс24

    Добрый день. Нужно настроить сайт мебельного магазина на битрикс24. Вот Т3 Сделать воронку продаж по статусам из таблицыКарточку контакта, компании и сделки оформить по таблицеЗавести юзеров по именам и должностямНастроить роботов (задачи) по таблицеНадо интегрировать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить Битрикс 24

    Добрый день. Нужно настроить сайт мебельного магазина на битрикс24. Вот Т3 Сделать воронку продаж по статусам из таблицыКарточку контакта, компании и сделки оформить по таблицеЗавести юзеров по именам и должностямНастроить роботов (задачи) по таблицеНадо интегрировать ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки на сайт

    Добрый день.  Нужно настроить форму списка городом и правильно настроить регистрацию пользователя на сайте. Все клиенты которые регистрируются на сайте видят админ панель в битриксе, этого не должно быть. Подробно опишу исполнителю.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки на сайт

    Добрый день.  Нужно настроить форму списка городом и правильно настроить регистрацию пользователя на сайте. Все клиенты которые регистрируются на сайте видят админ панель в битриксе, этого не должно быть. Подробно опишу исполнителю.  ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

zoomplus
Дмитрий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
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Отличный заказчик! Рекомендую!
Рекомендую!!! Соблюдение сроков, качество и коммуникация на высшем уровне.
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