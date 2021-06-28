Необходимо сверстать и натянуть сайт на Битрикс по предоставленному макету. Требуется программирование форм для отправки уведомлений, создание слайдера, вывод товаров и услуг на главной странице. Важно обеспечить возможность редактирования контента в админке и скрыть корзину. Подробности по каждому пункту указаны в задании.
- $350HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать сайт на Битриксе по макету из Figma. Исполнитель получит макет для работы. Необходима качественная HTML-верстка и интеграция с платформой Битрикс.HTML-верстка18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка планировки второго этажа дома размером 16x10 с учетом спальни и балкона. Необходимо создать чертежи и схемы, чтобы оптимально вписать спальню в общую планировку.Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подготовить список предложений по улучшению существующего сайта, основываясь на понравившемся образце. Ожидаются идеи для правок, чтобы передать их программисту. Рассматриваются как опытные, так и начинающие фрилансеры.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт4 года назад
- $3000
Необходимо исправить несколько ошибок на сайте Битрикс: восстановить почтовые уведомления для клиентов, исправить отображение цен акций в корзине и обновить статусы заказов. Важно, чтобы при добавлении товара в корзину отображался статус «сформирован», при оплате — «оплачено», а при отправке менеджером — «выполнен».Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать прототип интернет-магазина в рамках редизайна существующего сайта. Необходимо учесть функционал и дизайн для улучшения пользовательского опыта.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо исправить фильтр поиска на сайте новостроек, подключив фиды. Фильтр должен позволять искать объекты по различным параметрам, включая метро, улицы и цену. Задача включает в себя настройку и оптимизацию фильтра для корректной работы с данными из фидов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно внести мелкие правки на битрикс. Доступы и точнее напишу исполнителю Антибот "АНТИБОТ"HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Сайт агенства недвижимости. Нужно сделать парсинг фидов на сайте битрикс. Доступы и фиды скину исполнителю. Антибот "АНТИБОТ"Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть 4 файла с фидами и их нужно загрузить на сайт.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно смонтировать одноминутное видел для поста в инстаграм. Ссылку на материал скинуВидеомонтаж50 заявокЗакрыт4 года назад
тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru. Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать. ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно придумать до завтра прототип для сайта. Подробности в закрепленном файле.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен сайт-каталог вендора на платформе битрикс 24 Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Все стили должны быть прописаны во внешних файлах; -Использование Bootstrap4. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен сайт-каталог вендора на платформе битрикс 24 Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Все стили должны быть прописаны во внешних файлах; -Использование ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать кастомизированный компонент корзины на сайт Нужно создать отдельную страницу с привязкой к шаблоку page-cart.php На странице будет реализована обычная корзина которая будет выводить товары которые добавлены. Товары будут добавлять через ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить сайт мебельного магазина на битрикс24. Вот Т3 Сделать воронку продаж по статусам из таблицыКарточку контакта, компании и сделки оформить по таблицеЗавести юзеров по именам и должностямНастроить роботов (задачи) по таблицеНадо интегрировать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить сайт мебельного магазина на битрикс24. Вот Т3 Сделать воронку продаж по статусам из таблицыКарточку контакта, компании и сделки оформить по таблицеЗавести юзеров по именам и должностямНастроить роботов (задачи) по таблицеНадо интегрировать ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить форму списка городом и правильно настроить регистрацию пользователя на сайте. Все клиенты которые регистрируются на сайте видят админ панель в битриксе, этого не должно быть. Подробно опишу исполнителю. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить форму списка городом и правильно настроить регистрацию пользователя на сайте. Все клиенты которые регистрируются на сайте видят админ панель в битриксе, этого не должно быть. Подробно опишу исполнителю. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад