Надо внести несколько правок на Wordpress + Woocommerce: 1) http://test1.tline.biz/brendy/# - бренды поправить (буквы) чтобы работали как тут http://test6.vsemesta.net/brands 2) доделать меню в мобильной версии http://test1.tline.biz/ должно быть ...
Дублирование товара на отдельный сайт и его розыгрыш
- Необходимо сделать так, чтобы через админку сайта дублировался товар на другой сайт с некоторыми изменениями
- Осуществить возможность редактирования товара 2 сайтa (либо в админке 1 сайта опенкарт, либо на 2 сайте)
- Настроить функционал розыгрыша
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать javascript для сайта bustabit Переменные github.com/bustabit/autobet ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1578MEd-Xwh6wE0h3wMQVD2CUrdBzxfVeenkc1qNgwUY/edit?usp=sharing Скрипт https://docs.google.com/document/d/1OyBRJzhabgIhKX8bEMrQXJrYXwazPfhnr1cQAGtogZM/edit?usp=sharing Указывайте цены и сроки.Закрыт6 лет назад
Описать REST сервис, c помощью которой происходит сохранение данных клиента при регистрации. И прислать описанное API сервиса с этой одной операцией в формате yaml. Задача: требуется доработать/отредактировать имеющийся REST API ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! есть полный url сайта и код сайта, на нём стоит редирект.Нужно определить где он в коде и как конкретно срабатывает.Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать кабинет для криптофонда Уровни инвесторов Отчисления и выплаты через eth или btc В идеале купить хотелось бы готовый скрипт или переделать существующийЗакрыт6 лет назад
- $10
Требуется Middle PHP Developer на почасовой основе для работы над проектом и работы на различными задачами. Занятость 60-80 часов в месяц. На связи желательно быть с 10 и до 19.00 по Киеву. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Была добавлена новая опция ее необходимо добавить для экспорта и импорта в модуль Import Export Tools Во вкладку ProductOptionValues , значение опции из таблицы oc_product_option_value Также в товар была добавлена галочка "Товар дня", на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо в проект laravel внедрить чат с сохранением сообщений в базу и возможностью блокировки сообщений, любых ссылок, отправка emoji и стикеров, можно разработать на чистом laravel и перенести на наш проект. Помощь в разработке и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте нужно активизировать форму заявки и завязать её с unisender, по срокам нужно довольно таки быстро, завтра до 9.00 поМСКЗакрыт6 лет назад
Привет! Ищу full-stack разработчика для работы на нашем проекте. Требуется разработчик с опытом работы со веми ниже указанными технологиями. Работа дистанционная от 20 до 40 часов в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад