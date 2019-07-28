Дублирование товара на отдельный сайт и его розыгрыш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки206 просмотров

- Необходимо сделать так, чтобы через админку сайта дублировался товар на другой сайт с некоторыми изменениями 

- Осуществить  возможность редактирования товара 2 сайтa (либо в админке 1 сайта опенкарт, либо на 2 сайте) 

- Настроить функционал розыгрыша 

Opencart
6 лет назад
casplase
Андрей 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров