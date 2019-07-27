Full-stack разработчик (Angular, Django, Django Rest Framework, Docker

Привет!

Ищу full-stack разработчика для работы на нашем проекте.

Требуется разработчик с опытом работы со веми ниже указанными технологиями.

Работа дистанционная от 20 до 40 часов в неделю.

Наш stack состоит из следующих технологий:

- Frontend:

﻿Angular

﻿Sass

- Backend:

﻿Django

﻿ ﻿Django Rest Framework

﻿ ﻿Celery

﻿Postgres

﻿Redis

- Infrastructure:

﻿Docker

﻿Gitlab

﻿AWS S3

Если вас заинтересовала эта вакансия обращайтесь, я с радостью отвечу на ваши вопросы и расскажу больше о проекте.