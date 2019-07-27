Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать ...
Разработать сайт на Word Press
Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com
Тематика проекта Гемблинг
Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект.
примеры подобных проектов:
https://www.rightcasino. com/casinos/reviews/sportingbet/
https://www.casinotopsonline. com
Умение создавать веб таблици с фильтрами на примере:
https://telegraf. design/dizajn-tablits-dlya-postoyannogo-ispolzovaniya/
а также подобный вид стриниц с описанием и рейтингом,отзывами
https://www.mvideo. ru/products/smartfon-honor-10i-128gb-shimmering-red-hry-lx1t-30043210
Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный
Планируется со временем внедрить
-Чат
-Форум
-Подключить систему оплаты
-Калькулятор
-Онлайн тв
-Разработать закрытый раздел,доступ в который возможен только после оплаты.
-Личный кабинет пользователя
Сайт должен быть легким в использовании
+Рекомендации которые помогут вывести наилучьшим образом реализовать данный проект
Исполнителю гарантируется доля в проекте (15%)
Дизайн и Т3 отправлю потенциальному исполнителю
Всем спасибо за внимание
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