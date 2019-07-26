Настроить скрипт заявки по нажатию кнопки, сайт на dle

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок463 просмотра

На сайте на dle есть кнопка заказа и по её нажатию всплывает форма с полями, скрипт перестал работать, надо посмотреть и исправить. Пишите ориентировочную стоимость. 

Должно работать в ПК и в мобильной версии.

DLE
6 лет назад
k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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