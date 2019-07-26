Доработка rtl-сайта на самописной CMS

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Здравствуйте. Есть версия сайта на арабском языке. Нужно внести доработки по ТЗ (в приложении). Будет плюсом, если у Вас уже есть опыт с rtl-сайтами. Если вы не робот напишите в начале своего ответа, сколько правок нужно внести, согласно тз. 

От Вас нужны цена и срок.

6 лет назад
kakvse
Петр 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров