Доработка rtl-сайта на самописной CMS

Здравствуйте. Есть версия сайта на арабском языке. Нужно внести доработки по ТЗ (в приложении). Будет плюсом, если у Вас уже есть опыт с rtl-сайтами. Если вы не робот напишите в начале своего ответа, сколько правок нужно внести, согласно тз.

От Вас нужны цена и срок.