Аналог WEB сайта + парсинг контента

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок486 просмотров

Здравствуйте! Необходимо разработать аналог сайта (см. скриншот) на Wordpress. Просьба указывать сроки и стоимость. Требуется полная копия + парсинг контента. p.s. Ищу программиста для постоянного сотрудничества. 

WordPress
6 лет назад
mikeproject
Михаил 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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