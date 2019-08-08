Доработка сайта на laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок381 просмотр

Добрый день!

Требуется доработать сайт на laravel.

Сайт представляет собой сайты типа вопрос-ответ - список вопросов по категориям с отдельной страничкой для вопроса и ответами к нему.

Какой функционал требуется доработать:

1) Регистрация (Простейшая и надежная система регистрации. Делается для реализации второго пункта)

2) Возможность публиковать вопросы, ответы к вопросам

3) Модерация вопросов, ответов в админке (простейшая модерация - принять, отклонить, редактировать)

4) Система учитывания лайков к вопросу и ответу

Требуется компетентный прогер, четко знающий реализацию данной задачи на laravel. Соблюдение сроков тоже важно.

Детали и остальная информация в личке. Прошу туда писать.

Спасибо)

Laravel
6 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

senior-prog
Нарзик 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$300
10 дней
Escrow
Задание выполнено на все 100%. Оперативность и качество было обеспечено на протяжении всей работы. Спасибо большое!
отличный заказчик, приятный в общении человек. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую

Заявки фрилансеров

senior-prog
Нарзик 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад