mmzkurilo

Владислав mmzkurilo

 
36 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$430
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
jimmy_shilo
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
год назад
Требуется разработать скриншоты для App store - Видеоконференсинг
Всё на высшем уровне, надежный заказчик, с радостью поработаю ещё
Работа выполнена на отлично! Буду продолжать сотрудничество над другими проектами.
Ответный отзыв
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$60
10 баллов
год назад
[WEB] Верстка дизайн макета по сетке (+ мобильная и планшетная версии)
Сотрудничеством полностью доволен! Смело рекомендую :) Моментальная оплата. Подготовка макетов перед работой максимальная. Всегда на связи.
Качественная верстка в срок и оперативная коммуникация по вопросам. Работой полностью доволен и намерен сотрудничать над другими проектами. Спасибо
Ответный отзыв
jimmy_shilo
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разработка конвертящих скриншотов для App store
Заказчик предоставил прекрасно подготовленное ТЗ 📄 В процессе совместной работы давал качественный фидбек 👏 Коммуникация на отличном уровне, было приятно работать 👌 Однозначно рекоммендую 👍
Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя и отличного специалиста. С пониманием относился к пожеланиям и правкам, а также самостоятельно проявлял инициативу и предлагал качественные решения.
Ответный отзыв
Chehovskyi
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Дизайн рекламных скринов для страницы мобильного приложения AppStore 3
Всё гуд!) Было приятно работать вместе, работа шла легко и непринуждённо. Вежливое общение и своевременная оплата, рекомендую 100%
Очень приятно работать! Все вовремя и качественно, задачу сделали, как было указанно в ТЗ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
dzin992
31 годГрузия
3 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Дизайн рекламных скринов для страницы мобильного приложения AppStore-2
Отличный заказчик, рекомендую! Всегда на связи, четкая постановка задач, быстрая оплата. Надеюсь ещё поработаем)
Сделано было очень оперативно и качественно. Спасибо исполнителю, быстро находит общий язык и делает все согласно ТЗ (предлагает свои варианты). Рекомендую!
Ответный отзыв