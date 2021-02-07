Добрый день! Требуется разработать скриншоты для страницы приложения в App Store. Прикрепляю скриншот-пример с случайной поисковой выдачей и страницы приложения (где эти скрины отображаются) для лучшего понимания. Также вот развернутая статья о чем идет речь: https://www.storemaven.com/academy/aso-screenshot-guide/ !!! Просьба откликаться специалистам с ...