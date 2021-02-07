Требуется сделать: Редизайн онбординга приложения; Редизайн пэйвола; Редизайн основного интерфейса; Визуалы для элементов дизайна (подбор, обработка фото). Цель: Сделать редизайн интерфейса приложения, который будет отличаться от оригинального ...
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется провести комплексный аудит веб-сайта с посадочными страницами для продвижения продуктов компании на бурж. Относительно недавно начала проседать органика, что и вызвало необходимость в стороннем аудите. Задачи: 1. Провести аудит и выявить имеющиеся проблемы; 2. Сформулировать экшен поинты для ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется посадить новые сверстанные страницы на движок существующего сайта, работающего на HubSpot. Посадку нужно сделать в целях обеспечения оперативного администрирования страниц сайта и контента контент-менеджерами. Страницы сайта качественно сверстаны и если понадобится их доработать, то это не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо качественно сверстать макеты дизайна одного лендинг пейдж (макеты дизайна предусматривают макеты для популярных разрешений экрана, а также планшетную и мобильную версии). [b]Базовые требования к верстке:[/b] 1. Строгое соответствие макету (pixel perfect); 2. Кроссбраузерность; 3. Валидность верстки; 4. Оптимизация верстки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! Требуется разработать скриншоты для страницы приложения в App Store. Также вот развернутая статья о чем идет речь: [url=https://www.storemaven.com/academy/aso-screenshot-guide/]https://www.storemaven.com/academy/aso-screenshot-guide/[/url] !!! Просьба откликаться специалистам с опытом работы над скриншотами для магазинов приложений - App store и Google Play (важно показать ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! Требуется разработать скриншоты для страницы приложения в App Store. Прикрепляю скриншот-пример с случайной поисковой выдачей и страницы приложения (где эти скрины отображаются) для лучшего понимания. Также вот развернутая статья о чем идет речь: https://www.storemaven.com/academy/aso-screenshot-guide/ !!! Просьба откликаться специалистам с ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Требуется разработать сет рекламных скриншотов для страницы мобильного приложения (App store). Для понимания можно прогуглить любое приложения в app store. Требуется разработать 5 визуалов (скриншотов). Подробное ТЗ будет отправлено в личку после просмотра портфолио. Напишите ваши предварительные среднюю ...Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется разработать сет рекламных скриншотов для страницы мобильного приложения (App store). Для понимания можно прогуглить любое приложения в app store. Требуется разработать 5 визуалов (скриншотов). Подробное ТЗ будет отправлено в личку после просмотра портфолио. Напишите ваши предварительные среднюю ...Завершен2 года назад
Требуется разработать сет рекламных скриншотов для страницы мобильного приложения (App store). Для понимания можно прогуглить любое приложения в app store. Требуется разработать 5 визуалов (скриншотов). Подробное ТЗ будет отправлено в личку после просмотра портфолио. Напишите ваши предварительные среднюю цену ...Завершен2 года назад
Добрый день! Требуется разработать сет рекламных скриншотов для страницы мобильного приложения (App store). Для понимания можно прогуглить любое приложения в app store. Требуется разработать 5 визуалов (скриншотов). Подробное ТЗ будет отправлено в личку после просмотра портфолио. Напишите ваши предварительные ...Завершен2 года назад
Добрый день! Необходим дизайн рекламных скриншотов для страницы мобильного приложения (App store). Всего будет 5 визуалов (скриншотов). Есть очень подробное ТЗ, скину в личку после просмотра портфолио. Прикрепляю к письму несколько наборов скринов для понимания о каких скриншотах идет ...Дизайн мобильных приложений29 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать более выразительные(увеличить) кепшены белого цвета. Увеличить размер кепшена как предложено в примере (в ТЗ приведен пример). Кепшен на скрине должен иметь одинаковый размер для всех слов. Расположение слов можно оставить такой же, только ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта согласно рекомендациям гугл сервиса PageSpeed Insights. Цель получить для мобильной и десктопной версий сайта оценку выше 80+ Ссылка на сайт, который предстоит оптимизировать, и остальные детали в личной переписке после отклика на ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Есть IOS приложение на Swift 5 - рамки для фотографий. Необходимо реализовать дополнительный функционал. Подробности по [url=https://docs.google.com/document/d/1sd8VJ2AFhyAiA2TJg3Am8NEHqYXFSKhhpIzgbbGUrvY/edit#heading=h.pus51voe62k ]ссылке на ТЗ[/url]. Ваша цена и сроки. СпасибоМобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходим дизайн для мобильного приложения IOS. Тематика коллажи для фотографий. Всего 6 экранов. Интерфейс простой, элементов не много. Есть очень подробное ТЗ, скину в личку после просмотра портфолио. Напишите вашу среднюю цену и сроки. СпасибоДизайн мобильных приложений26 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходим дизайн креативных шаблонов коллажей фотографий для мобильного приложения. Всего необходимо 10 коллажей для пробы. Если все ок, закажу большую партию) ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16PJlmqO5h4pP3A-A3gVSgwYRYIv8mkg3B0QgtzWmtkI/edit#Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходим редизайн 12 иконок для IOS приложения. Нужно привести к одной стилистике. Скрин текущих иконок в приложении. Ваша цена и сроки. Спасибо!Завершен3 года назад
Добрый день! Еще один заказ. Есть 29 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона.Завершен3 года назад
Добрый день! Нужен дизайн иконки приложения - 3 варианта. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1YliAX6-gP8L89KY4DG1kwp0xe8LHTntEV0rgtbKy8fg/edit#heading=h.uajktxa06a7q Ваша цена и сроки. СпасибоИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть 59 белыx .png иконок с прозрачным фоном. Нужно их перекрасить черный, сохранив прозрачность фона. Пример иконки в приложении. Ваша цена и сроки. Спасибо.Завершен3 года назад