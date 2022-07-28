[WEB] Верстка дизайн макета по сетке (+ мобильная и планшетная версии)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок703 просмотра

Необходимо качественно сверстать макеты дизайна одного лендинг пейдж (макеты дизайна предусматривают макеты для популярных разрешений экрана, а также планшетную и мобильную версии).

Базовые требования к верстке:

1. Строгое соответствие макету (pixel perfect);

2. Кроссбраузерность;

3. Валидность верстки;

4. Оптимизация верстки по Google PageSpeed Insights;

5. и другие (по сути это стандартные требования, которые предъявляются к качественной верстке).

Предпочтение будет отдаваться специалистам с большим опытом.

Дизайн макеты для верстки скину в личку после изучения профиля, подтверждающего опыт.

Окончательные цена и сроки будут обсуждаться в рамках личной переписки.

3 года назад
mmzkurilo
38 лет
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год назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Качественная верстка в срок и оперативная коммуникация по вопросам. Работой полностью доволен и намерен сотрудничать над другими проектами. Спасибо
Сотрудничеством полностью доволен! Смело рекомендую :) Моментальная оплата. Подготовка макетов перед работой максимальная. Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

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