Необходимо качественно сверстать макеты дизайна одного лендинг пейдж (макеты дизайна предусматривают макеты для популярных разрешений экрана, а также планшетную и мобильную версии).

Базовые требования к верстке:

1. Строгое соответствие макету (pixel perfect);

2. Кроссбраузерность;

3. Валидность верстки;

4. Оптимизация верстки по Google PageSpeed Insights;

5. и другие (по сути это стандартные требования, которые предъявляются к качественной верстке).

Предпочтение будет отдаваться специалистам с большим опытом.

Дизайн макеты для верстки скину в личку после изучения профиля, подтверждающего опыт.

Окончательные цена и сроки будут обсуждаться в рамках личной переписки.