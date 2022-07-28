Необходимо создать дизайн на платформе Figma и сверстать одностраничный лендинг на Tilda. Проект включает 5 экранов, для работы будет предоставлено техническое задание. Ожидается качественная верстка с учетом требований ТЗ.
[WEB] Верстка дизайн макета по сетке (+ мобильная и планшетная версии)
Необходимо качественно сверстать макеты дизайна одного лендинг пейдж (макеты дизайна предусматривают макеты для популярных разрешений экрана, а также планшетную и мобильную версии).
Базовые требования к верстке:
1. Строгое соответствие макету (pixel perfect);
2. Кроссбраузерность;
3. Валидность верстки;
4. Оптимизация верстки по Google PageSpeed Insights;
5. и другие (по сути это стандартные требования, которые предъявляются к качественной верстке).
Предпочтение будет отдаваться специалистам с большим опытом.
Дизайн макеты для верстки скину в личку после изучения профиля, подтверждающего опыт.
Окончательные цена и сроки будут обсуждаться в рамках личной переписки.
Выбранный исполнитель
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