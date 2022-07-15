Требуется верстка сайта интернет-магазина по готовому макету. Необходимо сверстать главную страницу и карточки товаров, а также натянуть на выбранную ЦМС. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Всего страниц: главная, карточки 'Букеты из роз', 'Корзины из роз', 'Шляпные коробки из роз', 'Сердца из роз' и корзина.