Требуется разработка сайта на платформе Тильда. Необходимо выполнить HTML-верстку с учетом современных стандартов. Ожидаются предложения по срокам выполнения проекта и стоимости работы.
Вёрстка макета figma
Адаптивная вёрстка 5 страниц на figma. Макет скину исполнителю.
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