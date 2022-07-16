Вёрстка макета figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок469 просмотров

Адаптивная вёрстка 5 страниц на figma. Макет скину исполнителю.

Figma
3 года назад
guest_16579021424628
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Senchik13
Арсений 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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Senchik13
Арсений 
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