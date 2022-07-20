Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка63 просмотра

https://www.figma.com/file/BaeAktnnRer1jw5AWpyUMn/Untitled?node-id=0%3A1

Node.js
3 года назад
squarlll
Максим 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Всем рекомендую Анну как надежного, ответственного специалиста! Заказывал дизайн и верстку лендинга, все было выполнено качественно и в срок. Быстрая обратная связь, в общем работать было приятно. Будем сотрудничать дальше!
Максим — замечательный заказчик! Чёткое задание, моментальная обратная связь. Хорошее представление о стоимости качественной работы. В общем, сотрудничать с Максимом — одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад

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