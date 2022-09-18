1. Требуется сверстать этот макет - https://www.figma.com/file/l925LV0z5qITql2gq2byxR/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)

ВСЕ, КРОМЕ ФУТЕРА И ХЕДЕРА

На этом - https://www.figma.com/file/jqv44KYuaZUCbFrY3HF0xu/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)

2. Тут нужно сверстать - https://prnt.sc/V09ETgIayLYb . БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА

3. Тут нужно сверстать это https://prnt.sc/1xqaH8_jjRpi БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА И БЛОКА С ТОВАРАМИ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО