Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Верстка страниц
1. Требуется сверстать этот макет - https://www.figma.com/file/l925LV0z5qITql2gq2byxR/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)
ВСЕ, КРОМЕ ФУТЕРА И ХЕДЕРА
На этом - https://www.figma.com/file/jqv44KYuaZUCbFrY3HF0xu/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)
2. Тут нужно сверстать - https://prnt.sc/V09ETgIayLYb . БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА
3. Тут нужно сверстать это https://prnt.sc/1xqaH8_jjRpi БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА И БЛОКА С ТОВАРАМИ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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