Верстка страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок1269 просмотров

1. Требуется сверстать этот макет - https://www.figma.com/file/l925LV0z5qITql2gq2byxR/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)

ВСЕ, КРОМЕ ФУТЕРА И ХЕДЕРА

На этом - https://www.figma.com/file/jqv44KYuaZUCbFrY3HF0xu/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-(Copy)-(Copy)

2. Тут нужно сверстать - https://prnt.sc/V09ETgIayLYb . БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА

3. Тут нужно сверстать это https://prnt.sc/1xqaH8_jjRpi БЕЗ ХЕДЕРА И ФУТЕРА И БЛОКА С ТОВАРАМИ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

3 года назад
romadov
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4 часа назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
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3 года назад
$60
3 дня
Escrow
Отличная работа! Не первый раз работаем с Михаилом - все на высшем уровне!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

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