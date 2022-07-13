Корректировка верстки

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Закрыт43 заявки559 просмотров

Нужно переверстать пару блоков на сайте + сделать слайдер работающим (Он есть, но свайпает картинки только 1 раз) 

Тз и все подробности исполнителю в лс.

3 года назад
Proletariy
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