Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Создание однострничника на тильде или аналоге. Примерно 6 блоков.
Есть убогий сайт masterbatch.kz нужно сделать лучше.
Визуальный и текстовый контент мы предоставляем, естественно. Фото, видео тексты и тд.
Подстраницы переносить не будем. Нужно что-то в формате лонгрида. С мобильной версией.
Примерное видение на данный момент.
Шапка - О компании, Что в наличии, Контакты
Блок1 - Продукция.
Состоит из 2 каруселей (фотка, артикул, описание - на счет указания цены еще думаем). В каждой карусели примерно по 10-15 позиций.
1 карусель - Красители
2 карусель - Добавки
Блок2 - Преимущество.
Состоит из Текста про то, как выгодно покупать у нас.
Блок3. Карусель сертификатов - Эксклюзивного дистрибьютора и тд. Там буде их штуки 4-5
Блок4. Форма заявки. (ее нужно будет подключить к битриксу24)
Подвал.
Заявки фрилансеров
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