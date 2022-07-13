Есть убогий сайт masterbatch.kz нужно сделать лучше.

Визуальный и текстовый контент мы предоставляем, естественно. Фото, видео тексты и тд.

Подстраницы переносить не будем. Нужно что-то в формате лонгрида. С мобильной версией.

Примерное видение на данный момент.

Шапка - О компании, Что в наличии, Контакты

Блок1 - Продукция.

Состоит из 2 каруселей (фотка, артикул, описание - на счет указания цены еще думаем). В каждой карусели примерно по 10-15 позиций.

1 карусель - Красители

2 карусель - Добавки

Блок2 - Преимущество.

Состоит из Текста про то, как выгодно покупать у нас.

Блок3. Карусель сертификатов - Эксклюзивного дистрибьютора и тд. Там буде их штуки 4-5

Блок4. Форма заявки. (ее нужно будет подключить к битриксу24)

Подвал.