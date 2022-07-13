Создание однострничника на тильде или аналоге. Примерно 6 блоков.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка503 просмотра

Есть убогий сайт masterbatch.kz нужно сделать лучше.

Визуальный и текстовый контент мы предоставляем, естественно. Фото, видео тексты и тд.

Подстраницы переносить не будем. Нужно что-то в формате лонгрида. С мобильной версией.

Примерное видение на данный момент.

Шапка - О компании, Что в наличии, Контакты

Блок1 - Продукция.

Состоит из 2 каруселей (фотка, артикул, описание -  на счет указания цены еще думаем). В каждой карусели примерно по 10-15 позиций.

1 карусель - Красители 

2 карусель - Добавки

Блок2 - Преимущество.

Состоит из Текста про то, как выгодно покупать у нас. 

Блок3. Карусель сертификатов - Эксклюзивного дистрибьютора и тд. Там буде их штуки 4-5

Блок4. Форма заявки. (ее нужно будет подключить к битриксу24)

Подвал.

Tilda
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