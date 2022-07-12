Верстка на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки1192 просмотра

Верстка.Есть готовый шаблон на Wordpress. Нам не нравился дизайн этого шаблона, мы наняли дизайнера, он сделал нам дизайн на фигме.Что от Вас требуется?Мы хотим чтобы Вы поменяли дизайн старого шаблона на новый(редизайн). Предлагайте цены, если нас она устроит, мы Вам напишем.

WordPress
3 года назад
kevinmartz2k19
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