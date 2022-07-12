Требуется внести изменения в HTML-верстку по техническому заданию, а также добавить анимационные эффекты. Задача включает в себя корректировку текущего кода с учетом новых требований.
Верстка на wordpress
Верстка.Есть готовый шаблон на Wordpress. Нам не нравился дизайн этого шаблона, мы наняли дизайнера, он сделал нам дизайн на фигме.Что от Вас требуется?Мы хотим чтобы Вы поменяли дизайн старого шаблона на новый(редизайн). Предлагайте цены, если нас она устроит, мы Вам напишем.
Заявки фрилансеров
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