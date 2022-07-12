Правки по сайту до 5 простых пунктов

$7
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок694 просмотра

Добрый день

есть сайт не большой

нужно поправить верстку и добавить пару блоков

Отправлю папку с файлами

Сайт на html+css+js

CSSHTMLJavaScript
3 года назад
Pokryta
Дима 
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