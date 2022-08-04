Верска

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка289 просмотров

Sqwoz Bab & Gone.fludd & BlagoSqwoz Bab & Gone.fludd & Blago White - Братва На СвязиУ нас есть уже готовый дизайн лендинга, но есть небольшая проблема. Дизайнер, который нам его рисовал в один момент просто исчез. Соответственно, у нас есть только картинка без исходника. Нам надо сделать только верстку и чтобы она была адаптивная. Используя бутстрап 4 или 5 и интерактив просто на jQuery или на ванильном JS, без всяких наворотов типа вебпака, нода и прочих историй. Сейчас отправлю сам макет, оцените пожалуйста по стоимости и срокам

1. Надо предусмотреть чтобы верстка была адаптивна под все устройства и везде корректно отображалась.

2. Использовать фреймворк bootstrap 4 или 5, на ваше усмотрение

3. В шапке, где написано "Charity" предпологается что там будет лого. Сделайте его картинкой

4. Пункты навигации в шапке, должны плавно скролить на соответствующие блоки, в мобильной версии навигация должна прятаться и появляться бургер кнопка, которая открывает навигацию мобильной версии

5. В первом блоке, там где нарисован африканский континент, а поверх нее кнопка плей: кнопка плей должна слегка пульсировать, при наведении плавно должен меняться цвет на такой же цвет, как рядом кнопка "Join now". При нажатии на плей, вместо африканского континента +/- по тем же размерам должно воспроизводится видео.

6. В первом блоке, на кнопке "Join now" надо сделать анимацию блика. Пример можно посмотреть при покупке кнопки телеграм премиум. Если не найдете напишите, отправлю пример.

7. Во втором блоке все просто. Там так же где кнопка плей, тоже должна пульсировать как в первом блоке.

8. В третьем блоке, слева где идет перечисление "source ... title", должен быть функционал аккордеон. То есть, нажимаем на один заголовок, другой открытый закрывается и меняется картинка справа. Плюс, там где картинка справа, помимо самой фотки, поверх нее есть другие элементы, надо сделать чтобы они либо сама анимировано не слишком быстро двигалась, либо чтобы был паралакс эффект.

9. В четвертом блоке, кнопка плей так же должна пульсировать. Ниже, где идет перечисление "Program ... title", надо реализовать функционал табиков. Кликаем на один табик, он становиться активным, контент в блоке ниже меняется

10. В пятом блоке "Who needs help", там где идут проекты, надо сделать слайдер. Надо чтобы он управлялся и с кнопок-стрелочек, что под текстом, и чтобы можно было свайпать пальцем и мышкой. Текст прокручиваться в слайдере не должен. Карточки с проектами должны заезжать под них

11. В шестом блоке, "Projects statistics", там где цифры они должны быстро набираться от 0 до цифры, которую мы укажем, как счетчиком

!2. В седьмом блоке все просто и достаточно очевидно

13. В футере все тоже довольно просто

14. Весь интерактив надо сделать на jQuery либо на чистом JS (желательно второе), без вебпака и nodejs

15. Скролинг страницы должно быть плавным

16. Все иконки должны быть в SVG

17. Шрифты не обязательно использовать те же самые, но надо чтобы они были максимально похожи и были бесплатные

BootstrapJavaScriptjQueryNode.js
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

EvgenM73
Евген 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$70
5 дней
Отличный исполнитель . Рекомендую
Приятно было работать, хорошо описывает задание, всегда на с вязе. Всем рекомендую .

Заявки фрилансеров

EvgenM73
Евген 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Скопировать лендинг

    $10

    Необходимо скопировать лендинг с указанного сайта с использованием HTML-верстки и загрузить его на предоставленный хостинг. Оплата возможна по БС или постоплата.

    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать адаптив

    $15

    Требуется доработка адаптивной верстки для сайта на WordPress. Необходимо завершить работу над несколькими блоками. Ссылка на сайт и дизайн будут предоставлены в личном сообщении.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать форму ввода (верстка)

    Требуется переделать форму ввода с акцентом на HTML-верстку. Необходимо улучшить интерфейс и сделать его более удобным для пользователей. Ожидается качественная реализация с учетом современных стандартов веб-дизайна.

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг на тильде

    Требуется разработать лендинг на платформе Тильда согласно предоставленному макету и техническому заданию. Необходимо выполнить HTML-верстку, обеспечить адаптивность и внедрить предоставленный текст. Крайний срок выполнения — сегодняшний вечер.

    Tilda
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка шаблона на Wordpress из сайта находящегося в веб-архиве

    $100

    Требуется сверстать шаблон на WordPress из копии сайта в веб-архиве. Необходимо перенести контент до 10 страниц и загрузить готовый сайт на хостинг. Срок выполнения — не более 10 дней.

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по Elementor (доработать адаптив)

    $15

    Необходимо доработать адаптивные версии 1-3 страниц сайта, созданного с использованием Elementor. Задача включает написание стилей и преобразование секции с списком в слайдер для мобильной версии. Опыт в HTML-верстке обязателен. Срок выполнения — 11 июля.

    Elementor
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно скопировать сайт один в один

    $180

    Требуется полностью скопировать сайт с сохранением оригинального функционала и дизайна. Необходимо выполнить HTML-верстку и обеспечить соответствие исходному сайту. Ожидается работа на высоком уровне с вниманием к деталям.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать лэндинг в Webflow

    $200

    Требуется сверстать лэндинг в Webflow для трех брейкпоинтов: desktop, tablet и mobile. Необходима точная передача макета (pixel perfect). В некоторых блоках требуется добавить простую анимацию, а вместо фотографий использовать видеофрагменты. Срок выполнения — 5 дней. Оплата производится с карты на карту.

    Webflow
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки в шаблоне joomla

    Необходимо внести правки в макет шаблона Joomla на сайте. Задачи включают корректировку чекбоксов в корзине, центрирование кнопки 'Добавить отзыв', изменение кнопок соцсетей, а также исправления в мобильной версии: иконки, текст преимуществ, заголовок 'Хиты продаж' и отображение настраиваемых полей.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать лендинг

    $40

    Требуется сверстать лендинг с адаптивным дизайном, который будет хорошо отображаться на различных устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Макет в текущий момент не адаптирован, поэтому важно обеспечить резиновую верстку для оптимального отображения на всех разрешениях.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад