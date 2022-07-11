Требуется сверстать шаблон на WordPress из копии сайта в веб-архиве. Необходимо перенести контент до 10 страниц и загрузить готовый сайт на хостинг. Срок выполнения — не более 10 дней.
Лендинг на тильде
Есть макет и ТЗ, по ним нужно сделать лендинг на тильде. Вёрстка, адаптив и накинуть текста(текста предоставлю). Лендинг небольшой, сделать нужно к сегодняшнему вечеру.
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