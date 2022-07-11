Лендинг на тильде

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок446 просмотров

Есть макет и ТЗ, по ним нужно сделать лендинг на тильде. Вёрстка, адаптив и накинуть текста(текста предоставлю). Лендинг небольшой, сделать нужно к сегодняшнему вечеру.

Tilda
3 года назад
petruchap
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