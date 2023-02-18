Привет, меня зовут Манвел и я frontend разработчик.
Виды работ
• Занимаюсь разработкой сайтов с использованием
технологий HTML5,CSS,JS(JQUERY).
• Верстаю по макетам Photoshop, Figma.
• При создании сайтов могу использовать фреймворк Bootstrap, препроцессор SCSS и сборщик Gulp.
• Верстаю адаптивные, кроссбраузерные сайты,
дорабатываю существующие.
• Установка и перенос сайтов на Wordpress(Для переноса использую ACF, Carbon Fields).
• Участвовал во всех аспектах проекта, от дизайна
до разработки и тестирования.
• Обслуживаю и улучшаю существующие сайты.
Ключевые навыки
• HTML5, CSS3
• Sass(Scss)
• Bootstrap
• Gulp
• JavaScript(Jquery), TypeScript
• React(Redux)
• Wordpress
• Адаптивная верстка
• Кроссбраузерная верстка
• Adobe Photoshop
• Figma
• Базовое знание PHP,MYSQL для работы на Wordpress
Контакты
Адрес эл. почты: [email protected]
Телеграм: @undefenid
Телефон: +37433324292
Портфолио: mkujportfolio.netlify.app
Знание языков
Армянский — Родной
Английский — B1 — Средний
Русский — C1 — Продвинутый
Портфолио
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