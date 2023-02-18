Привет, меня зовут Манвел и я frontend разработчик.

Виды работ

• Занимаюсь разработкой сайтов с использованием

технологий HTML5,CSS,JS(JQUERY).

• Верстаю по макетам Photoshop, Figma.

• При создании сайтов могу использовать фреймворк Bootstrap, препроцессор SCSS и сборщик Gulp.

• Верстаю адаптивные, кроссбраузерные сайты,

дорабатываю существующие.

• Установка и перенос сайтов на Wordpress(Для переноса использую ACF, Carbon Fields).

• Участвовал во всех аспектах проекта, от дизайна

до разработки и тестирования.

• Обслуживаю и улучшаю существующие сайты.

Ключевые навыки

• HTML5, CSS3

• Sass(Scss)

• Bootstrap

• Gulp

• JavaScript(Jquery), TypeScript

• React(Redux)

• Wordpress

• Адаптивная верстка

• Кроссбраузерная верстка

• Adobe Photoshop

• Figma

• Базовое знание PHP,MYSQL для работы на Wordpress

Контакты

Адрес эл. почты: [email protected]

Телеграм: @undefenid

Телефон: +37433324292

Портфолио: mkujportfolio.netlify.app

Знание языков

Армянский — Родной

Английский — B1 — Средний

Русский — C1 — Продвинутый



