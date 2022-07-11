Здравствуйте!

Веб ресурс был создан на базе популярного конструктора сайтов, на сегодняшний день он отключен. Его копия есть в веб-архиве. Необходимо сверстать шаблон (шаблон по моим оценкам не сложный) на wordpress и перенести контент (до 10 страниц). Также загрузить сайт на хостинг.

Срок исполнения не более 10 дней. Если загружены, не подавайте заявку.