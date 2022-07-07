Требуется отверстать готовый дизайн из Figma и интегрировать его на существующий сайт на Битриксе. Проект включает 60 страниц с уникальными элементами. Видео-анимации предоставляются. Приоритет для юридических лиц и студий. Ожидается примерный порядок цен и сроки выполнения.
Внести правки на сайт
Необходимо внести правки на сайте:
1)Заменить баннера на сайте в мобильной и веб версии ( 4 в мобильной версии и 4 в веб версии)
2)Изменить размер баннера в мобильной версии, чтобы он стал меньше
3)Убрать отображение баннера с лишних страниц в веб версии и мобильной, чтобы баннера было видно только на главной странице
Все материалы, необходимые для доработок, предоставим в файлах.
Сайт:
https:акб24.рф
Разработан на: Nuxt.js + Vue.js
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