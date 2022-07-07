Внести правки на сайт

$12
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок788 просмотров

Необходимо внести правки на сайте:

1)Заменить баннера на сайте в мобильной и веб версии ( 4 в мобильной версии и 4 в веб версии) 

2)Изменить размер баннера в мобильной версии, чтобы он стал меньше

3)Убрать отображение баннера с лишних страниц в веб версии и мобильной, чтобы баннера было видно только на главной странице 

Все материалы, необходимые для доработок, предоставим в файлах. 

Сайт:

https:акб24.рф

Разработан на: Nuxt.js + Vue.js

Vue.js
3 года назад
rudy_vova
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