Необходимо внести правки на сайте:

1)Заменить баннера на сайте в мобильной и веб версии ( 4 в мобильной версии и 4 в веб версии)

2)Изменить размер баннера в мобильной версии, чтобы он стал меньше

3)Убрать отображение баннера с лишних страниц в веб версии и мобильной, чтобы баннера было видно только на главной странице

Все материалы, необходимые для доработок, предоставим в файлах.

Сайт:

https:акб24.рф

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